صفقة جديدة تنعش خزينة برشلونة بعد رحيل ميسي

هل تؤثر على شكل الفريق في المستقبل؟

أنباء سارة تلقاها نادي برشلونة الإسباني، والتي تبشر لانتهاء الأزمة المالية وتقلص الديون بشكل أسرع من المتوقع.

برشلونة اضطر للتخلي عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف، بسبب عجز الميزانية، الذي منعه من تسجيل اللاعب بقائمته للموسم الجديد.

النادي الكتالوني احتاج كذلك لتخفيض راتب النجم الإسباني جيرارد بيكيه، من أجل تسجيل ممفيس ديباي وإريك جارسيا، ولا يزال بحاجة للمزيد من الخصومات لتسجيل سيرخيو أجويرو.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن خزينة برشلونة سيدخلها مبلغ 455 مليون يورو خلال الفترة القادمة، مما سيسفر عنه انتعاشة كبيرة.

وأوضحت أن النادي أبرز صفقة تمويل مع مستثمرين دوليين على مدى السنوات العشر القادمة بفائدة تصل إلى 1.98%.

وتضمن خطة التمويل زيادة حقوق البث التليفزيوني، ليحصل برشلونة على 455 مليون يورو، بالإضافة لإعادة التفاوض بشأن 140 مليون يورو بخصوص الديون السابقة بشروط أكثر ملاءمة.

ويعمل النادي الكتالوني بقيادة رئيسه جوان لابورتا، على صفقة أخرى لتمويل "Espai Barca" الذي ارتفعت تكلفته إلى 1.2 مليار يورو.

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ومن المقرر أن تعطي هذه الأنباء دفعة قوية لبرشلونة خلال الفترة القادمة، من أجل ضم المزيد من اللاعبين ولكن بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.