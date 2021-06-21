صفقة تبادلية فرنسية بين مانشستر وريال مدريد

يونايتد يتخلى عن بوجبا من أجل فاران

يسعى النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد للتعاقد مع المدافع الفرنسي رافييل فاران، لاعب ريال مدريد ضمن صفقة تبادلية تنقذه من دفع الكثير.

أقرت تقارير إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد على استعداد للتخلي عن لاعب الوسط، بول بوجبا في سبيل الحصول على خدمات رافييل فاران.

ما هو موقف بوجبا؟

كشفت صحيفة آس الإسبانية حسب مصادر قريبة جدًا من اللاعب الفرنسي بوجيا، أن اللاعب سيسعد إذا خرج من شبح الدكة وانتقل إلى ريال مدريد هذا العام لكن حتى الآن لا يوجد أي أخبار رسمية.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر عاين البند الذي يتيح لمانشستر تمديد العقد لعام واحد. ينتظر بوجبا نهاية اليورو لبدء المفاوضات من أجل تمديد عقده مع مانشستر يونايتد، لكن إذا ظهر اسم مدريد، فإن كل شيء سيتغير بالنسبة له.

ما هو موقف فاران؟

مانشستر يونايتد هو أحد أقوى خيارات فاران لتغيير المشهد هذا الصيف. فوفقًا للصحافة المحلية، مانشستر يونايتد ليس على استعداد لدفع أكثر من 30 أو 40 مليون يورو، لأنه في غضون عام يمكن أن يذهب فاران مجانًا وأن مانشستر متفائل لاتمام صفقة تبادلية.

يذكر أن فاران رفض التفاوض على تجديد عقده حيث ينتهي في عام 2022 ولديه بالفعل عرض على الطاولة، بينما يفضل ريال مدريد بيعه وكسب المال عن الرحيل مجانًا.

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