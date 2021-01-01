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أخبار الانتقالات | مانشستر يُغري بوجبا وإنتر يخطف نجم ميلان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 21 يونيو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Paul Pogba 2020-21 Manchester United
Getty

النصر قريب من باولينيو

2021-06-21T08:02:43Z

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الجزيرة يكشف مصير مبخوت

2021-06-21T08:02:11Z

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برشلونة يساعد ريال مدريد

2021-06-21T08:01:40Z

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كين ينتظر حسم مصيره

2021-06-21T08:00:31Z

مويس كين، مهاجم إيفرتون، سينتظر معرفة المدير الفني الجديد للفريق لحسم مصيره، بحسب فابريزيو رومانو.

الإيطالي الشاب لعب الموسم الماضي مُعاراً مع باريس سان جيرمان، وسط أنباء عن عودته من جديد للفريق الفرنسي.

مانشستر يُغري بوجبا

2021-06-21T07:59:20Z

ذكرت "صن" أن مانشستر يونايتد عرض على بول بوجبا رفع راتبه ليصل إلى 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

اللاعب عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم المقبل، وتم ربطه بالرحيل لعدة أندية.

أتالانتا يؤمن جوسينس

2021-06-21T07:58:05Z

بحسب "سبورت 1"، قام أتالانتا بتمديد عقد نجمه روبن جوسينس قبل أمم أوروبا الجارية.

النادي الإيطالي مدد عقد لاعبه حتى 2023 خوفاً من رحيله بمبلغ قليل في ظل وجود اهتمام من عدة فرق.

مورينيو يحاول ضم راموس

2021-06-21T07:57:02Z

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إنتر قريب من ضم تشالهان أوغلو

2021-06-21T07:56:05Z

ذكرت "سكاي" أن إنتر في مفاوضات متقدمة مع صانع ألعاب ميلان هاكان تشالهان أوغلو بعد رفض الأخير تمديد عقده مع الروسونيري.

اللاعب سيتحصل على قرابة 5 مليون يورو بالموسم، ما يزيد عن عرض ميلان بقرابة نصف مليون يورو.