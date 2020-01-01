صفقة الطوارئ لن تُفسد خطط برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

النادي الكتالوني لن يغير أهدافه في الميركاتو الصيفي..

​ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة قد لا يتعاقد مع رأس حربة صريح خلال الفترة الحالية، تمهيدًا للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، في الصيف المقبل.

برشلونة، يفكر في التعاقد حاليًا مع لاعب متعدد المهام يمكنه اللعب كمهاجم صريح، والسبب في ذلك أنه يستهدف ضم لاوتارو كرقم واحد للمركز رقم 9.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن برشلونة يبحث عمن يسد الفراغ الذي خلفه غياب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي للإصابة حتى نهاية الموسم فقط.

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النادي الكتالوني يدرك أن الصفقة المتوقعة حاليًا لتعزيز الهجوم، لم تكن لتحدث في الظروف الطبيعية، وأنها فقط من أجل دعم الفريق في صراعه على لقب الدوري الإسباني.

ويعد التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في الصيف المقبل، هو الفكرة الأساسية لدى إدارة برشلونة منذ فترة طويلة.

وبالتالي، سيؤثر التعاقد مع مهاجم الطوارئ حال ارتفع سعره على التعاقد مع مارتينيز، الذي تبلغ قيمته 111 مليون يورو، كما أن النادي الكتالوني، يخطط للتعاقد مع نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان.

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وألمحت الصحيفة إلى أن ميزانية برشلونة لهذه الصفقة لن تتخطى حاجز الـ15 مليون يورو، خاصة مع وجود أهداف عالية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بالإضافة إلى الانتخابات.

ويحتل برشلونة، وصافة الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، صاحب الصدارة.