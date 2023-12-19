لا صفقات في يناير.. كابوس إيفرتون يدمر أحلام مانشستر يونايتد

نحتاج إلى الالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف

يبدو أن قرار خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون في البريميرليج، ستكون له تداعيات كبرى على فرق المسابقة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال جون مورتو، المدير الرياضي لمانشستر يونايتد: "لا تعاقدات في انتقالات يناير، نحتاج إلى الالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف".

وأضاف في تصريحات بمنتدى مشجعي مانشستر يونايتد: "لا نرى شهر يناير باعتباره الوقت الأمثل للقيام بالأعمال التجارية، وإستراتيجيتنا تركز على النوافذ الصيفية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "رأينا هذا الموسم أن قواعد اللعب المالي النظيف لها قوة حقيقية، لذا يتعين علينا أن نكون حذرين للغاية، وسوف نفعل ذلك. ولكن هذا يعني أن نكون منضبطين حقًا بشأن الإنفاق في المستقبل، مع التوازن بين الإيرادات والمصروفات".

ولا شك أن تصريحات مورتو ستكون بمثابة ضربة كبرى للمشجعين الذين رأوا فريقهم يعاني من النتائج السيئة هذا الموسم، حيث كانوا يعتقدون أن شراء السير جيم راتكليف حصة قدرها 25% في النادي ستؤدي إلى إجراء إصلاح شامل في الهيكل الرياضي بأولد ترافورد.