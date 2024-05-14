صفعة كبرى لجماهير آرسنال.. قرار حاسم بشأن مباراة توتنهام ومانشستر سيتي!

الطرد مصير هؤلاء!

اتخذت السلطات قرارًا حاسمًا بشأن حضور مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في لندن، مساء اليوم الثلاثاء، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" فإنه "سيتم طرد مشجعي آرسنال من مدرجات ملعب توتنهام، حال تسللوا وسط جماهير السبيرز، حيث يتم تشديد الإجراءات الأمنية، وسط مخاوف من أن يتم حصول جماهير الجانرز على التذاكر المباراة".

وأوضحت أن "الأمن في ملعب توتنهام سيطرد أي شخص من المدرج، يتبين أنه حضر لدعم آرسنال، وليس مشجعًا حقيقيًا لتوتنهام، حيث يعد ذلك انتهاكًا للوائح بالإضافة إلى شروط وأحكام التذاكر والعضوية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب الصحيفة فإن "عددا من مشجعي آرسنال يتفاخرون بكيفية نجاحهم في شراء تذاكر مستعملة لهذه المواجهة، التي سيكون لها دور كبير في سباق اللقب".

ويمني آرسنال النفس بتعثر مانشستر سيتي حتى يظل على قمة البريميرليج، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.