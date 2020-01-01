صفحة جديدة؟ عشاء للاعبي برشلونة بوجود كيكي سيتين

أول عشاء للاعبي برشلونة بعد أيام من رحيل فالفيردي

اجتمع اللاعبون في نادي برشلونة مساء اليوم، الخميس، في إحدى مطاعم كتالونيا بحضور المدير الفني الجديد، كيكي سيتين.

اللاعبون سبق واجتمعوا في سبتمبر الماضي وبعد سلسلة من النتائج السلبية في حفل نظمه ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه دون تواجد للمدرب السابق إرنستو فالفيردي.

وقالت القناة الثالثة الكتالونية إنّ جميع اللاعبين ظهروا في حفل عشاء مساء اليوم، الخميس، بحضور سيتين دون الكشف عن إن كان هذا الحفل مخطط له في وقت سابق أو بدعوة من المدرب الجديد.

وأكدت الصحيفة أنّه لا أحد يعرف تفاصيل العشاء والسبب وراءه، إلا أنّه شهد تواجد ريكي بويج مما يشير بوضوح إلى اقتراب تصعيد اللاعب بصورة رسمية للفريق الأول.

لاعبو برشلونة تدربوا صباح اليوم، الخميس، بعد أن ألغى سيتين العطلة التي منحها فالفيردي لهم من قبل، كما وضع المدرب حصة تدريبية إضافية صباح الأحد المقبل وقبل ساعات من انطلاق مباراة غرناطة في الدوري الإسباني.

وغاب بويج عن قائمة برشلونة الرديف أمام بالدونا ليكشف المدرب، خافيير جارسيا، أنّ صاحب الـ 20 عامًا سوف ينتظم لفترة مع الفريق الأول ولكن دون تصعيده بصورة رسمية.

وسوف يتجه الرديف لتصعيد اللاعب أليش موريبا، والملقب ببوجبا الجديد، للفريق الرديف لتعويض تواجد بويج مع الفريق الأول.