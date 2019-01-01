بيكيه يلم شمل برشلونة للخروج من الأزمة

برشلونة يعاني على صعيد النتائج مؤخراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نظم جيرارد بيكيه، مدافع ونجم برشلونة حفل عشاء للاعبي الفريق في محاولة من طرفه للخروج بالفريق من أزمة تراجع النتائج مؤخراً.

وفاز برشلونة الثلاثاء على فياريال بهدفين مقابل واحد ضمن منافسات الليجا، ولكن قبلها سقط بنتيجة 2-0 أمام مضيفه غرناطة بنفس المسابقة.

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وذكرت "موندو" أن بيكيه جمع لاعبي الفريق في حفل عشاء بأحد الفنادق المشهورة بمدينة برشلونة من أجل لم الشمل.

وتحدث التقرير أن الجهاز الفني لم يكن حاضراً للعشاء، واقتصر الحضور فقط على لاعبي الفريق، بالإضافة لسائق الدراجات الشهير مارك ماركيز.

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وأوضح التقرير أن لاعبو برشلونة تمتعوا بالسهرة نظراً لحصولهم على راحة من التدريبات هذا الخميس بإذن من المدرب إيرنستو فالفيردي.

ويحل برشلونة ضيفاً على خيتافي السبت بالليجا، ثم يستضيف إنتر الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.