صعوبة حلم مبابي تجعل لاوتارو الخيار الأنسب لبرشلونة

المهاجم الأرجنتيني أصبح الهدف الرئيسي للنادي الإسباني

يدرك نادي برشلونة الإسباني، أن مركز المهاجم الصريح هو الأولوية الأهم له في الفترة القادمة لتأمين هذا المكان بالفريق.

المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز يمر بحالة فنية جيدة هذا الموسم، لكنه سيبلغ 33 سنة في 24 يناير القادم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كشفت عن القائمة التي وضعها برشلونة للتعاقد مع خليفة سواريز في الصيف.

المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يأتي على رأس هذه القائمة، ولكن صعوبة تخلي باريس سان جيرمان عنه تدفع برسا للتخلي عن هذه الفكرة.

المخاوف متزايدة من تكرار سيناريو نيمار، عندما قضى النادي الإسباني الصيف الماضي بأكمله محاولاً التعاقد مع النجم البرازيلي دون جدوى.

وهو ما يجعل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، هو الخيار الأنسب لبرشلونة ومدربه إرنستو فالفيردي من الناحية المالية أو الفنية.

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إدارة النادي مقتنعة تماماً بقدرات اللاعب، باعتباره واحداً من أكثر المهاجمين الحاسمين في أوروبا الفترة الأخيرة.

التحدي الأكبر أمام برشلونة هو إقناع إنتر ببيع اللاعب، وسط مفاوضات النادي الإيطالي مع النجم الأرجنتيني صاحب الـ22 سنة بالتجديد.

وفي حالة الفشل في ضم لاوتارو، يضع فالفيردي بحساباته بعض الخيارات الأخرى، أهمها ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وهاري كين نجم توتنهام.