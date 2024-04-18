"صرخة ضد الظلم" .. الاتحاد يكشف أسرارًا لأول مرة وراء موقفه المُعادي للهلال

أسرار جديدة يكشفها نادي الاتحاد..

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كشف نادي الاتحاد السعودي، كواليس بياناته المثيرة للجدل، على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ احتجاجًا على تأجيل مباراة الهلال والأهلي، في دوري روشن للمحترفين.

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لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة أعلنت تأجيل مباراة الهلال والأهلي، في الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، من مساء الجمعة 19 أبريل الجاري إلى 6 مايو القادم؛ من أجل إراحة الفريق الأزرق، قبل مواجهته الحاسمة أمام العين الإماراتي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي أبطال آسيا.

وبعد التأجيل.. أصدر نادي الاتحاد، بيانًا رسميًا مساء الأربعاء، يحتج فيه على ترحيل موعد مباراة الهلال والأهلي، قبل أن يصدر بيانًا جديدًا مساء الخميس، يطلب فيه تأجيل مباراته أمام الزعيم، المقررة يوم 30 أبريل 2024، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى موعد لاحق.

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وعن سبب هذه البيانات.. أوضح الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن نادي الاتحاد أبلغه؛ بأن بيان يوم الأربعاء، كان عبارة عن تسجيل موقف ضد الظلم الذي تعرض له العميد، في الموسم الرياضي الحالي.

الفراج قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "الاتحاد أبلغنا أنه قبل كأس العالم للأندية، الذي شارك فيه الفرق في ديسمبر 2023، طلب من لجنة المسابقات، تأجيل بعض من مبارياته؛ بسبب خوض 5 لقاءات خلال 13 يومًا فقط؛ وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على اللاعبين، الذين تعرضوا لبعض الإصابات فعلًا، وغابوا عن هذا الحدث الكبير".

وأشار نادي الاتحاد للإعلامي الرياضي، إلى أن اللبناني كارلو نهرا، رئيس إدارة المسابقات في اتحاد الكرة السعودي، أخبر النادي بأنه من المستحيل تأجيل أي مباراة للفريق؛ لأنه لا مساس بالروزنامة أبدًا، حتى نهاية الموسم الحالي.

وحسب ما نقله وليد الفراج.. قال الاتحاد: "تفاجأنا بعد ذلك، بتأجيل مباراة الهلال والأهلي؛ لذلك أصدرنا بيان الأربعاء، لتسجيل الموقف.. أما بيان الخميس، كان كـ(الصرخة) ضد الظلم الذي يتعرض له العميد".

جدير بالذكر أن الاتحاد طلب في بيان يوم الخميس، تأجيل مباراته أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بسبب تواجد 5 من لاعبي الفريق الأول، مع منتخب السعودية تحت 23 سنة.

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