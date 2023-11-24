بعد صرخاته المقلقة أثناء العلاج .. نيمار يتحدث عن وضعه الصحي "المثير للجدل"

القلق يزداد حول نيمار، والبرازيلي يوضح بعد جراحة الرباط الصليبي

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بينما من المفترض أن يزداد الاطمئنان مع مرور مرحلة علاج البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الهلال السعودي، من الإصابة بالرباط الصليبي للركبة، تسير الأمور عكس ذلك بالنسبة لنجم السامبا.

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البرازيلي أجرى مؤخرًا عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة والغضروف، بعدما أصيب خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخلال الساعات الماضية، انتشر فيديو لنيمار أثناء خضوعه للعلاج، وظهر متألمًا بشكل كبير ويطلق صرخاته بين الحين والآخر من شدة الألم، وهو ما أثار قلق الجماهير.

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نيمار علق على هذا الفيديو لطمأنة الجماهير، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سيهدأ كل شيء".

يشار إلى قلق الجماهير لم يكن فقط من فيديو تألم نيمار، إنما كذلك من تصريحات رودريجو لاسمار؛ طبيب منتخب البرازيل، التي صدرت مؤخرًا حول خطورة وضعه لكثرة الإصابات التي تعرض لها في السنوات الأخيرة.

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