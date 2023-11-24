فيديو يوجع الهلال وجماهيره .. نيمار يصرخ من الألم بعد عمليته الجراحية

فيديو مؤثر يكشف معاناة نيمار جونيور

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يعيش الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أيامًا صعبة حاليًا؛ بعد إصابته الأخيرة بـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة.

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نيمار لعب 5 مباريات رسمية فقط، مع نادي الهلال، الذي انضم إليه في صيف العام الحالي، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ قبل أن يتعرض للإصابة، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، في أكتوبر الماضي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق.. نشر الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن رحلة الساحر البرازيلي، مع العلاج من إصابة "الرباط الصليبي".

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وظهر نيمار في المقطع الذي نشره الشهراني؛ وهو يصرخ من شدة الألم، أثناء عملية ثني واستقامة الركبة، بعد عملية "الرباط الصليبي" الذي أجراها مؤخرًا.

وعلق أخصائي العلاج الطبيعي، على معاناة نيمار جونيور خلال عملية العلاج؛ قائلًا: "ستعود أقوى.. كل هذه اللحظات والألم، ستكون من الماضي".

جدير بالذكر أن كل الأخبار تؤكد على أن نيمار، سيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر؛ بسبب هذه الإصابة.

SHAHID