صراع شركات الملابس الرياضية يضع هالاند في متناول سيتي!

الصراع على خدمات النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني لم يعد مقتصرًا على الأندية فقط، بل امتد إلى شركات الملابس الرياضية أيضًا، وهو الأمر الذي يجعله قريبًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتحاول العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التقرب من هالاند بأي شكل ممكن، من أجل إتمام التعاقد معه في الصيف المقبل.

هالاند يمتلك في الوقت الحالي عقد رعاية من شركة "نايك" الأمريكية للمستلزمات الرياضية، لكن يبدو أن ذلك لن يدوم طويلًا.

ما هي الصفقة الجديدة المقترحة على هالاند؟

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أكدت أن شركة "بوما" الألمانية للمستلزمات الرياضية ترغب في أن يصبح هالاند نجمها الأول.

ومن أجل ذلك فإن الشركة الألمانية ترغب في أن تقدم عرضًا بقيمة تقترب من 60 مليون يورو على مدار أربع سنوات.

ما هي علاقة مانشستر سيتي بالصفقة؟

ويعد نادي مانشستر سيتي أحد أبرز الأندية العالمية التي يتم رعايتها من قبل الشركة الألمانية في الوقت الحالي.

وفي حال نجحت "بوما" في ضم هالاند، فإن علاقة العمل بين الشركة الألمانية ومانشستر سيتي ستجعل هالاند في متناول بطل الدوري الإنجليزي.

حيث ستحرص الشركة الألمانية على أن يرتدي هالاند علامتها التجارية داخل وخارج الملعب.

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