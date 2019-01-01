الانتقالات
الانتقالات

صراع ثلاثي للظفر بخدمات متوسط ميدان موناكو

التعليقات()
Getty
هل يبقي في موناكو أم يرحل
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يدخل ثلاثي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في صراع مفتوح من أجل ضم متوسط الميدان البلجيكي يوري تيليمانس من صفوف موناكو الفرنسي.

ويقضي يوري لاعب أندرلخت البلجيكي السابق، موسمه الثاني مع موناكو، حيث يعد من أهم لاعبي الفريق الفرنسي.

وتتنافس أندية، أرسنال وكذلك وست هام بالإضافة إلى نيوكاسل يونايتد من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وفقًا إلى سكاي سبورت، بالحصول على خدماته بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء.

وخاض تيليمانس 30 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات سجل خلالها 5 أهداف.

اختيارات المحررين

مهاجم لايبزيج و"مشجع ليفربول" يجدد حلمه باللعب في البريميرليج

كما يعد لاعبًا دولياً وساهم في حصول بلجيكا على المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة لأول مرة في تاريخها.

وأنضم يوري مقابل 25 مليون يورو الموسم الماضي لصفوف فريق الإمارة الفرنسية.

وكانت بعض التقارير قد ربطت اسم ميلان الإيطالي في الميركاتو الشتوي، من أجل ضم لاعب الوسط البلجيكي.

الجدير بالذكر أن يوري حقق لقب الدوري والكأس مع أندرلخت مرتين لكل مسابقة وهو لم يكمل الـ20 عامًا.

الموضوع التالي:
رسميًا - الشرطة العراقي يعلن رفضه لعرض يوفنتوس والعين لضم مهند علي
الموضوع التالي:
خاص جول – بسام الراوي: عيشت أجواء صعبة في مباراة الإمارات وفخور بكوني عراقي
الموضوع التالي:
كاسيريس: لا يمكنني قول الكثير عن رونالدو
الموضوع التالي:
خاص جول - لاعب قطر: بهذه الطريقة استعدينا للإمارات فكان الفوز حليفنا
الموضوع التالي:
"لا نلعب في الجنة" سبب طرد حازم إمام أمام المقاصة
إغلاق