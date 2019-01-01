مهاجم لايبزيج و"مشجع ليفربول" يجدد حلمه باللعب في البريميرليج

بولسن يشجع برشلونة أيضاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد يوسف بولسن مهاجم لايبزيج الألماني أنه يحلم بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، عطفاً على تأكيده السابق بأنه يشجع ليفربول.

وقال بولسن:"أريد اللعب هناك في وقت ما، وليست مشكلة بالنسبة لي أن أقول ذلك. إنه حلم، ولكني لست جاهزاً بعد، لدي الكثير في عقلي مع لايبزيج".

وكان المهاجم قد قال في العام الماضي:"البريميرليج يثير اهتمامي بشكل عام وسيتوافق مع طريقة لعبي".

وأضاف:"كطفل كنت أتتبع ليفربول، صديقي المقرب كان مشجعاً لهذا النادي وهكذا أصبحت مشجعاً له".

أيضاً كان بولسن قد ذكر أنه كان مشجعاً لبرشلونة في طفولته عام 2017، إلا أنه أبدى اعتقاده بعدم قدرته على اللعب في صفوفه.