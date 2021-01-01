صراع بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب نجم الكرة الإسبانية المقبل!

من يظفر به في النهاية؟

دخل برشلونة مع نظيره ريال مدريد في صراع ضخم من أجل الظفر بخدمات فابيو بلانكو، أحد أهم مواهب كرة القدم الإسبانية، ولاعب شباب فالنسيا الحالي.

بلانكو لاعب يبلغ من العمر 17 عامًا ويلعب بصورة أساسية في مركز الجناح الأيمن، يتميز بقدرته على المراوغة بشدة وتنعته الصحافة الإسبانية بـ"فيران توريس الجديد".

عقد بلانكو مع فالنسيا ينتهي بعد ثلاثة أشهر فقط، ويمكنه الانتقال مجانًا أينما شاء وسط اهتمام من كبار قارة أوروبا به بجانب برشلونة وريال مدريد.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الداعم الرئيسي لاهتمام برشلونة ببلانكو هو ماتيو أليماني، المدير الرياضي الجديد في إدارة جوان لابورتا، والذي يعرف اللاعب جيدًا من فترته في فالنسيا.

أما ريال مدريد فيتابع اللاعب عن قرب منذ مدة ليست بالقصيرة، وسيحاول إغرائه هو وأسرته بأنه سينخرط مباشرةً مع الفريق الأول وسيشارك في الإعداد للموسم الجديد مع كتيبة زين الدين زيدان.

في الفترة الحالية لا يمكن للأندية الإنجليزية التعاقد مع بلانكو لعدم بلوغه الثامنة عشر حتى الآن، ولكن اهتمامًا ضخمًا يجده من يوفنتوس وميلان وكذلك بوروسيا دورتموند.

ختامًا، يحاول فالنسيا في هذه الأثناء أن يقنع بلانكو بتوقيع عقد جديد في الميستايا، وإن كان الإيمان بأن اللاعب سيفضل الرحيل إلى أحد الكبار المهتمين بالظفر بخدماته.

الجدير بالذكر أن بلانكو يتفوق على جميع أقرانه لدرجة أنه يلعب في فالنسيا تحت 19 عامًا مع لاعبين يتقدمون عليه في العمر بعامين، ورغم ذلك فهو النجم الأول للخفافيش الشباب.