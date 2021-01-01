صدق أو لا تصدق.. مبابي: تعرضت للانتقادات لعدم تسجيل الكثير من الأهداف!

كان عليّ التطور..

كشف كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، عن تعرضه لانتقادات كثيرة خلال تواجده في فرق الشباب بسبب "عدم قدرته على تسجيل الكثير من الأهداف".

الدولي الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا هو هداف الدوري الفرنسي حاليًا برصيد 20 هدفًا من 25 مباراة، كما أنه ثاني هدافي دوري أبطال أوروبا بتسجيله ستة أهداف.

لكن رغم ذلك، يعترف مبابي أنه لم يكن غزير الإنتاج من الناحية التهديفية عندما كان في مرحلة الشباب، وكثيرًا ما اتُهم بتركيزه على الاستعراض.

مبابي في حديث مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي قال "لفترة طويلة في فرق الشباب، قال الناس أنني لم أسجل ما يكفي واهتميت أكثر بالاستعراض".

كما أضاف "في كرة القدم بالوقت الحاضر عليك أن تسجل، وحتى تسجل عليك التدرب كثيرًا على كيفية القيام بالتسجيل، عليك أن تعمل في التدريبات على الأمر".

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وواصل "عندما تُعاني، لا يمكن أن يأتي شخص آخر وينقذك، عليك أن تكون قويًا من الناحية العقلية وأن تعمل كل شيء ممكن لتحريك الجبال إن اقتضى الأمر".

واختتم مبابي في هذا الصدد قائلًا "عندما أذهب إلى أرض الملعب، أقول لنفسي أنني سأعطي كل ما لدي لأكون أفضل ما يمكن أن أكونه".

أما عن تصفيات كأس العالم مع منتخب فرنسا، فقال "نريد الفوز بكأس العالم مرة ثانية، هذا شيء تعمل من أجله لفترة طويلة، وتفوز به عندما تشق طريقك إلى القمة".

وأتم "كنت محظوظًا بما يكفي للفوز بها وأنا في التاسعة عشرة من عمري، وهذا شيء سيساعدني على التقدم في مسيرتي المهنية. ستكون هناك تحديات أخرى، وطموحي هو الفوز مرة أخرى".

الجدير بالذكر أن فرنسا افتتحت تصفيات المونديال بنتيجة مخيبة للآمال، بعدما تعادلت مع أوكرانيا في العاصمة باريس بهدف لكل منهما.