صراع بين برشلونة ومانشستر سيتي على لاعب يوفنتوس

التقارير تؤكد رغبة الناديين في الحصول على توقيع اللاعب خلال الصيف القادم

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى رغبة مانشستر سيتي وبرشلونة، في التعاقد مع رودريجو بيتانكور لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وفقاً لصحيفة لاجزيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن الفريقين، يسعيان للحصول على توقيع اللاعب الأوروجوياني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

اللاعب صاحب الـ 22 عاماً، يبدو أنه لن يكون ضمن حسابات ساري مدرب السيدة العجوز، حيث لعب ثلاث مباريات فقط بشكل أساسي منذ بداية الموسم، مما جعله يعيد التفكير في مستقبله مع الفريق.

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وانضم بيتانكور إلى صفوف يوفنتوس خلال صيف 2017 قادماً من بوكا جونيورز الأرجنتيني.

جدير بالذكر أن متوسط ميدان منتخب أوروجواي لعب هذا الموسم 10 مباريات بمختلف المسابقات مع يوفنتوس، تمكن خلالها من صناعة هدفين.