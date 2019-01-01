لاعب كروزيرو يبدى سعادته باهتمام برشلونة

نجم برازيلي شاب تحت منظار البلوجرانا

أبدى إديرسون، متوسط ميدان كروزيرو البرازيلي، سعادته بوجود اهتمام من قبل برشلونة بالتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وتناقلت الصحف الإسبانية تقاريراً عن لقاء من قبل إيريك أبيدال، السكرتير الفني للبلوجرانا، مع أحد ممثلي اللاعب.

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وقال إديرسون في تصريحات نقلتها "موندو": "وكلائي لم يقولوا لي أي شيء، لذا لا فائدة من الحديث إذا لم يكن هناك عرضاً".

وأضاف: "لا أعرف إذا كانوا سيعرضون الأمر علي أم لا لأن الأمر حدث عبر أحد ممثلين لي، ولكن أنا سعيد بالاهتمام".

وختم: "الآن ليس الوقت للتفكير في الرحيل، علي التركيز في مساعدة كروزيرو الذي أعطاني الفرصة".

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ويلعب الشاب البرازيلي صاحب العشرين عاماً في مركز الارتكاز، وخاض 11 مباراة بالدوري مع فريقه هذا الموسم.