صراع بين برشلونة وريال مدريد على رابينو

أفضل لاعبة في العالم قد تنضم إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

دخل نادي ريال مدريد في منافسة مع برشلونة لأجل التعاقد مع ميجان رابينو، أفضل لاعبة في العالم، لتكون نواة بناء أول فريق نسائي للملكي.

رابينو حصلت على جائزة أفضل لاعبة في العالم بعد قيادة أمريكا للفوز بمونديال السيدات في فرنسا الصيف الماضي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ صاحبة الـ 34 عامًا مطلوبة في ريال مدريد لتكون نواة الفريق الذي سيتأسس في الموسم المقبل بعد موافقة الجمعية العمومية على الاستحواذ على نادي تاكون.

وأوضحت الصحيفة أنّ خبرة وقيمة رابينو تجعلها أحد أبرز الأسماء المرشحة لتكوين جلاكتيكوس نسائي في ريال مدريد الموسم المقبل.

وكانت ماريا تيكسيدور، المسؤولة عن الفريق النسائي في برشلونة، تحدثت في تصريحات خاصة عن رغبة النادي الكتالوني في التوقيع مع اللاعبة خاصة في ظل موافقتها على ارتداء قميص البلوجرانا.

ويسيطر ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد على بطولة الدوري الإسباني وقد ينضم لهما ريال مدريد في الموسم المقبل.