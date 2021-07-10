صراع الهلاليين في كوبا أمريكا .. كويلار يهزم كاريلو ويُتوج بالبرونزية

نجوم الهلال كانوا حاضرين في صراع المركز الثالث

حسم جوستافو كويلار لاعب وسط كولومبيا صراع الهلاليين أمام زميله البيروفي أندريه كاريلو لصالحه فجر اليوم في كوبا أمريكا، وقد شارك في اللقاء كذلك نجم الفتح كريستيان كويفا.

كولومبيا كانت قد خسرت أمام الأرجنتين في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، فيما نجحت البرازيل في إقصاء بيرو بهدف دون رد سجله لوكاس باكيتا، ليلتقي المنتخبان الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث فجر اليوم السبت.

كويلار يهزم كاريلو ويُتوج بالبرونزية

وقد بدأ ثنائي الهلال المباراة، وغادرها كويلار عند الدقيقة الـ83، وجاء اللقاء مثيرًا للغاية بين الفريقين وسيطر عليه التعادل بنتيجة 2-2 حتى اللحظات الأخرى حين استطاع لويس دياز إحراز هدف الفوز القاتل لكولومبيا عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ليُهدي فريقه الميدالية البرونزية.

ولم يُسجل أو يصنع أي من لاعبي الهلال خلال المباراة فيما صنع كويفا هدف كولومبيا الأول، واكتفى كاريلو الذي كان بطل مباراة بيرو أمام باراجواي في دور الـ8 بتسديدتين خارج المرمى و45 تمريرة، فيما كان نصيب كويلار 41 تمريرة قبل مغادرته الملعب.

#كوبا_أميركا

كولومبيا ثالثة على حساب البيرو بهدف في الرمق الأخير..

مهاجم بورتو البرتغالي لويس دياس يسجل هدفا مثيرا ليمنح منتخب بلاده كولومبيا الفوز على البيرو 3-2 والمركز الثالث في البطولة pic.twitter.com/o2imkFXCYk — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 10, 2021

ماذا قدم أندريه كاريلو في كوبا أمريكا 2021؟

كاريلو كان أحد نجوم كوبا أمريكا، إذ لعب 6 مباريات جميعها أساسي بإجمالي 518 دقيقة، ولم يغب سوى عن مباراة البرازيل في نصف النهائي للإيقاف.

واستطاع جناح الهلال إحراز هدفين خلال البطولة وصناعة مثليهما، إذ سجل هدف الفوز على فنزويلا وأحد هدفي التعادل مع إكوادور، فيما صنع هدفين خلال مواجهة باراجواي في دور الـ8 قبل أن يُطرد من الملعب.

ماذا قدم كويلار في كوبا أمريكا 2021؟

لاعب وسط الهلال لعب 6 مباريات مع منتخب كولومبيا في كوبا أمريكا 2021 كان منها 4 مباريات من دكة البدلاء ومباراتين منذ البداية آخرهم مواجهة المركز الثالث مع بيرو.

كويلار لم يترك بصمة هجومية مع منتخب بلاده لكنه أدى أدوارًا دفاعية جيدة جدًا في وسط الملعب.

اقرأ أيضًا |