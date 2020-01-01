صراع إيطالي إنجليزي على آدم لالانا

من يظفر به في النهاية؟

تداولت تقارير من الصحف الإنجليزية اهتمام لاتسيو بالحصول على خدمات آدم لالانا، لاعب ليفربول، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

عقد لالانا في أنفيلد ينتهي بنهاية هذا الموسم، مع عدم وجود نية من إدارة الريدز في تمديد إقامته بليفربول، لتبدأ الشائعات تطال مستقبل الدولي الإنجليزي.

ليستر سيتي كان النادي الأكثر اهتمامًا في الآونة الأخيرة وفقًا للتقارير الصحفية، كما ارتبط اسم لالانا بآرسنال مع وجود تقارير باهتمام توتنهام أيضًا.

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لكن برز اسم لاتسيو في الساعات القليلة الماضية، في إطار سعيّ سيموني إنزاجي للتعاقد مع لاعب صاحب خبرة في منتصف الملعب استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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صاحب الـ31 عامًا قد شارك هذا الموسم مع ليفربول في 19 مباراة بمختلف البطولات وأغلبهم كبديل، وسجل هدفًا وحيدًا مع صناعته لآخرين، ويعتبر خارج حسابات يورجن كلوب وخيار رابع في مركزه حاليًا.

التعاقد مع لالانا قد يكون بمثابة دعم منتصف الميدان بدلًا من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والذي يلقى اهتمامًا منذ الصيف الماضي من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ويتوقع رحيله عاجلًا أو آجلًا.

يذكر أن لاتسيو يحتل وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر يوفنتوس، وقد حقق بطولة كأس السوبر على حساب البيانكونيري أيضًا في ديسمبر الماضي.