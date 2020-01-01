"كومان يريد صلاح واللاعب يرغب في الذهاب لبرشلونة"

سياك سفارت نجم أياكس السابق وصديق رونالد كومان مدرب برشلونة يؤكد على رغبته في ضم المصري محمد صلاح.

كشف سياك سفارت نجم فريق أياكس المعتزل وصديق المدرب الحالي لنادي برشلونة رونالد كومان على رغبة المدرب الهولندي في ضم المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سياك لصالح صحيفة "إكسبريس"، وأكد خلالها أن كومان يفضل صلاح على نظيره السنغالي ساديو ماني.

وقال سياك: "أنا أعلم أن كومان يريده، وأعرف أيضًا أن محمد صلاح يريد أن يرحل لهناك، لكنني لا يمكنني الكشف عن مصدر المعلومة".

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ولا يعد صلاح هو اللاعب الوحيد المطلوب في صفوف برشلونة في الوقت الحالي، حيث يسعى المدرب للحصول على خدمات جورجينيو فينالدوم من صفوف ليفربول أيضًا.

ويدخل الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي ضمن اهتمامات المدير الفني السابق لمنتخب الطواحين لضمه لصفوف برشلونة أيضًا.

وكان محمد صلاح قد شارك مساء الأمس في أول مباراة له بقميص ليفربول بالموسم الجديد وسجل هاتريك في شباك ليدز يونايتد بالجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي .

جدير بالذكر أن محمد صلاح ارتبط اسمه مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة سواء ببرشلونة أو بريال مدريد كلما تألق وظهر بشكل مميز مع الريدز.