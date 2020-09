حطم شيرنجهام وروني .. محمد صلاح يفتتح الموسم بهاتريك وخمسة أرقام قياسية

حقق فريق ليفربول الفوز اليوم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على نظيره ليدز يونايتد في لقاء الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي بمشاركة المصري محمد صلاح.

وحقق صلاح عدة أرقام هامة خلال مباراة الجولة الافتتاحية نستعرض أبرزها فيما يلي بعدما سجل هداف ليفربول ثلاثية في لقاء اليوم قادت فريقه للانتصار.

أصبح محمد صلاح هو أول لاعب على الإطلاق في تاريخ ليفربول يسجل في أول مباراة بالدوري الإنجليزي لأربعة مواسم متتالية، والثاني في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد تيدي شيرنجهام.

زوجتي لك، وأنت الأقرب لرونالدو وميسي .. ردود الأفعال على ثلاثية صلاح في ليدز

ثلاثية صلاح هي الثانية للاعب من صفوف ليفربول في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي، بعد ثلاثية جون ألدريج في شباك تشارلتون عام 1988.

حطم النجم المصري رقم واين روني، حيث وصل للمباراة الـ 35 على التوالي التي يحقق فيها فريقه الفوز بالدوري الإنجليزي بعد تسجيله، وكان رقم روني 34 مباراة في الفترة بين سبتمبر 2008 وفبراير 2011.

كذلك كان صلاح هو أول من يسجل ثلاثية في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال أي مباراة أقيمت بالجولة الافتتاحية في شهر سبتمبر.

سجل صلاح هدفه رقم 50 في المباراة الـ 63 له على ملعبه بالدوري الإنجليزي، كثاني أسرع لاعب يصل لذلك الرقم بعد آلان شيرار نجم نيوكاسل التاريخي الذي سجل نفس العدد من الأهداف في 47 مباراة.

50 – Mohamed Salah has scored 50 goals in 63 home games in the – only Alan Shearer (47 apps) reached 50 home goals in fewer appearances in the competition’s history. Phenomenal. pic.twitter.com/l1UJ23G7dP