صدمة في أتلتيكو بسبب قرار ريال مدريد قبل الديربي!

ماذا حدث قبل المواجهة المرتقبة؟

اتخذ مسؤولو ريال مدريد قرارًا مفاجئًا قبل مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالدوري الإسباني.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز في عقر داره، من أجل إنهاء لعنة أتلتيكو، الذي هزمه مرتين هذا الموسم، وكذلك للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن جيرونا (خاض مباراة أكثر)، بينما يأتي الأتلتي في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "ماركا" أن مسؤولي الميرنجي قرروا إغلاق سقف سانتياجو بيرنابيو في ديربي الليلة، وهو الأمر الذي وصفه معسكر الأتلتي بأنه "غريب"، حيث تصل درجة الحرارة المتوقعة إلى 11 درجة مئوية، ولا يوجد أي أمطار.

وأضافت: "مسؤولو أتلتيكو تساءلوا عن خطوة ريال مدريد، وأعربوا عن دهشتهم من خوض الديربي تحت سقف مُغلق، رغم عدم وجود سبب مناخي لهذا القرار".

وختمت الصحيفة أن اللوائح تمنح الحق لريال مدريد صاحب الأرض في غلق سقف الملعب أو فتحه وفق رغبته.