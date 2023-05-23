بعد صدمة رونالدو .. حقيقة حرمان النصر من التعاقدات على طريقة الأهلي

حسم الجدل في قضية النصر "الخطيرة"

وعد مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، بتكوين فريق عالمي في الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ لمساعدة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وإقناعه بالبقاء وعدم الرحيل.

تقارير صحفية عالمية زعمت رغبة رونالدو "38 سنة"، في فسخ عقده مع نادي النصر بأسرع وقتٍ ممكن، والعودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا.

وبالتزامن مع هذه المزاعم الصحفية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، خبرًا يفيد بحرمان العالمي من التعاقدات "3 فترات تسجيل" بشكل نافذ؛ على طريقة العقوبة الموقعة ضد النادي الأهلي؛ ما زاد من مخاوف عدم تنفيذ الإدارة وعدها، إلى الأسطورة البرتغالية، واقتراب رحيله بالفعل.

ولكن، القانوني الرياضي أحمد الشيخي طمأن جماهير نادي النصر، بشأن هذه العقوبة، مؤكدًا على أنها تعود إلى قضية قديمة رفعها نادي ليستر سيتي الإنجليزي ضد النادي؛ للحصول على باقي مستحقاته من صفقة النجم النيجيري أحمد موسى.

وكتب الشيخي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر: "ليس صحيحًا، أن هناك أي قضية جديدة ضد نادي النصر.. الصورة التي يتم تداولها وسؤالي عنها بشكل متكرر حاليًا؛ هي لقضية قديمة ومغلقة، مضى عليها حوالي (عامين)".

جدير بالذكر أن أحمد موسى، انتقل من ليستر سيتي إلى نادي النصر في صيف 2018، قبل الرحيل في أكتوبر 2020؛ حيث لعب 57 مباراة رسمية بقميص الفريق الأول لكرة القدم، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 14 آخرين.