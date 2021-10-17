صدمة جديدة في قائمة ريال مدريد المُعلنة لمباراة شاختار

الإصابات تلعب دورًا هامًا كالعادة..

صُدِّم جماهير ريال مدريد بإعلان كارلو أنشيلوتي عن قائمة الفريق التي ستتواجد في مباراة شاختار بدوري أبطال أوروبا، حيث أتت خالية مرة أخرى من النجم إيدين هازارد.

وكان الدولي البلجيكي قد تعرض إلى إصابة خلال التوقف الدولي الماضي، لكن الدلائل كلها كانت تؤكد أنه سيتواجد بصورة طبيعية في المباراة الهامة أمام شاختار.

في الوقت نفسه، أشيع أن دافيد ألابا وإيدير ميليتاو سيبتعدان للإصابة، إلا أن العكس ما حدث، فهازارد هو من غاب في مقابل وجود طبيعي للثنائي الهام بدفاعات الميرينجي.

المفاجأة الأخرى بجانب غياب هازارد للإصابة هي استبعاد الثنائي إيسكو ولوكا يوفيتش، والذي أتى وفقًا لصحيفة "آس" بسبب الإصابة أيضًا.

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إيسكو يعاني من مشاكل في ظهره، بينما تعرض يوفيتش لكدمة قوية في الكاحل، وهو ما جعل أنشيلوتي يفضل عدم المجازفة بهما في مباراة شاختار.

وبشكل عام، غياب هازارد وإيسكو ويوفيتش يأتي في المقام الأول بصورة احترازية من المدرب أنشيلوتي، إذ يريد الإيطالي أن يصل لمباراة برشلونة الأحد المقبل بكتيبته كاملة.

القائمة كاملة أتت على النحو الآتي:

ووجبت الإشارة هنا إلى أن داني كارباخال وجاريث بيل وداني سيبايوس واصلوا غيابهم للإصابة، على أن يعودوا على الأرجح مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

ريال مدريد يذهب إلى شاختار ولا بديل أمامه سوى الفوز بعد الهزيمة المفاجئة من شيريف المولدوفي في الجولة الماضية بهدفين لهدف بسانتياجو برنابيو.

بعد مواجهة شاختار، يحلّ الملكي ضيفًا على برشلونة في الكلاسيكو المرتقب، في الوقت الذي يحتل فيه الريال المركز الثاني بالتساوي مع أتلتيكو مدريد وبفارق نقطتين عن المتصدر ريال سوسييداد ومباراة أقل.