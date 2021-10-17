زيدان ينضم إلى حملة المطالبة لبنزيما بالكرة الذهبية

الحملة تستمر.. وزيدان آخر المنضمين

طالب زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد بأن يتحصل النجم الفرنسي، كريم بنزيما على جائزة الكرة الذهبية بعد المستويات المذهلة التي يقدمها في الآونة الأخيرة.

زيدان ليس الوحيد الذي طالب بحصول نجم ريال مدريد على هذا اللقب، فريال مدريد نفسه أرسل تغريدة في وقت سابق طالب فرانس فوتبول بمنح بنزيما الجائزة بعد قيادته فرنسا للقب دوري أمم أوروبا.

بنزيما ظهر بالفعل في قائمة الـ 30 المرشحين لنيل الجائزة، في وسط منافسة شرسة تضم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وغيرهم.

ماذا قال زيدان؟

علق زيدان على ترشح بنزيما للفوز بالجائزة في تصريحات لشبكة "Telefoot" الفرنسية، وقال: "كريم يستحق التتويج بالكرة الذهبية، فهو لاعب رائع للغاية".

وتابع: "كان شرفًا كبيرًا لي أن أحظى بتدريب لاعب مثله، يفعل كل شيء على أرض الملعب، فهو في أفضل مستوياته الفنية وأتمنى فوزه بالجائزة".

من الآخرين الذين طالبوا بالجائزة؟

وفي حوار مع ذات الشبكة، تحدث أرسين فينجر، مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول فرص مهاجم ريال مدريد للفوز بالجائزة، وقال: "بنزيما كان في أعلى مستوى فني هذا العام سواء من خلال الأداء الفردي أو الجماعي، ولكن الشك فقط سيكون حول عدد الألقاب التي فاز بها مقارنة بالمرشحين الآخرين".

قائد المنتخب الفرنسي، هوجو لوريس أصبح هو الآخر، آخر المنضمين للمطالبة بالجائزة من أجل بنزيما، وقال لـ "Telefoot": "بنزيما قدوة ومثل للجميع، ما يقوم به في الملعب من خلال إمكانياته الفنية الرائعة، إنه يستحق كل التقدير الذي يحصل عليه".

فيما نشر أسطورة القدم البرازيلية، رونالدو نازاريو على حسابه على "‘إنستجرام" صورة تجمعه ببنزيما، وكتب: "لا شك أن مرشحي للحصول على الكرة الذهبية هذا العام هو بنزيما".

كيف هو موقف بنزيما الحالي من الجائزة؟

الفرنسي يعيش فترة ربما هي الأفضل على الإطلاق في مسيرته الكروية، خاصة من ناحية الاعتراف بدوره الكبير على أرض الملعب.

بنزيما في 2021 لم يظفر بألقاب رفقة ريال مدريد، ولكنه عاد للمشاركة دوليًا مع منتخب فرنسا وقاد الديوك للتتويج بلقب دوري أمم أوروبا وأحرز هدفًا رائعًا في النهائي أمام إسبانيا.

وبشكل عام، سجل بنزيما 30 هدفًا مع ريال مدريد بمختلف المسابقات الموسم الماضي، أما هذا الموسم وبعد مرور شهرين، فسجل 10 أهداف ويعتبر أهم نجوم كتيبة كارلو أنشيلوتي دون منازع.

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