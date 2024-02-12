صدمة .. النصر يتلقى ضربة جديدة في قضية إيقاف نواف العقيدي

ضربة جديدة للعقيدي ونادي النصر..

لا حديث في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ إلا على العقوبة التي تم توقيعها على نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ على خلفية أزمته في المنتخب الوطني.

لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أعلنت مساء اليوم الإثنين، إيقاف العقيدي "5 أشهر"؛ بسبب الإساءة إلى الجهاز الإداري للمنتخب السعودي، ورفضه الاستمرار في معسكر الأخضر، الذي كان يستعد للمشاركة في النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم آسيا.

وبعد قرار "الاحتراف".. كان السؤال الأكثر تداولًا: "هل الإيقاف على المستوى المحلي فقط ويستطيع الحارس الشاب أن يشارك في دوري أبطال آسيا مع العالمي؟!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هُنا.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي" نقلًا عن مصادرها، الموقف القانوني النهائي من مشاركة نواف العقيدي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في البطولة الآسيوية.

الصحيفة أشارت مساء اليوم، إلى أن إيقاف العقيدي؛ سيكون على مستوى جميع البطولات المحلية والخارجية، التي يشارك فيها الفريق النصراوي، وليس محليًا فقط.

وعن ذلك يقول القانوني الرياضي يعقوب المطير في تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "الإيقاف ينطبق على جميع البطولات؛ إلا إذا ذكرت لجنة الاحتراف، في الحيثيات المرسلة إلى النادي، أن العقوبة تطبق محليًا فقط".

وعلى جانب آحر.. أكد الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن إيقاف العقيدي سيمتد لمدة شهر مع بداية الموسم القادم 2024-2025؛ حيث لا تحتسب "فترة الراحة" بين الموسمين، ضمن فترة العقوبة.

جدير بالذكر أن القانوني الرياضي أحمد الأمير، كان قد أكد في وقتٍ سابق، على أن إيقاف اللاعبين - إذا تم -؛ سيكون على المستوى المحلي فقط؛ لأن تعميم العقوبات في مثل هذه الحالات، مخالف للوائح.