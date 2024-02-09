إذا تم إيقافهم .. مفاجأة قانونية تحسم مشاركة رباعي الهلال والنصر "المتمرد" في دوري أبطال آسيا

مستجدات قانونية في أزمة رباعي الهلال والنصر..

كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، عن حقيقة "إيقاف" نجوم الهلال والنصر، المتهمين بـ"التمرد" في معسكر منتخب السعودية، عن المشاركة مع الناديين في دوري أبطال آسيا.

الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، استبعد قائد الهلال سلمان الفرج وثلاثي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مران، من معسكر الأخضر قبل كأس أمم آسيا؛ بحجة تمردهم.

وبعد اتهامات مانشيني.. فتحت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تحقيقات مع هؤلاء اللاعبين؛ وسط أنباء عن إيقافهم لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

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وعن ذلك يقول الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة: "الإيقاف لا يشمل دوري أبطال آسيا؛ إلا إذا تم تعميم العقوبة على مستوى العالم".

وكشف القانوني الرياضي، عن أن كون هذه المخالفة - لو تم إثباتها على هذا الرباعي -، هي عدم الانضمام للمنتخبات الوطنية؛ فهي بالتالي لا تندرج تحت إطار العقوبات، التي يتوجب تعميمها.

ولذلك.. إذا أصدرت لجنة الاحتراف، عقوبة ضد الفرج والعقيدي والغنام ومران أو بعضهم؛ فإنهم لن يلعبوا في المسابقات المحلية، ولكن سيتواجدون بشكل طبيعي للغاية، في دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن الهلال، يستعد لمواجهة نادي سباهان أصفهان الإيراني، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، بينما يلتقي النصر مع الفيحاء.