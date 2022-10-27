صدق الجابر "سنين ضوئية" .. الصرامي يعود لاستفزاز النصراويين

الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي يقطع الهدنة مع جمهور العالمي

عاد الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي لاستفزاز النصراويين من جديد، بعد فترة هدنة من قبله، ليعيد للأذهان من جديد التصريح الشهير "سنين ضوئية".

الصرامي، الذي كان يتقلد منصب المتحدث الرسمي باسم النصر سابقًا، دخل خلال الفترة الماضية في عديد الخلافات مع الجمهور، نظرًا لانتقاده المتكرر لأوضاع النادي ولاعبيه ومسؤوليه.

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لكن أقام الإعلامي فترة هدنة، معلنًا عودته لدعم النادي من جديد، وحضر بالفعل عدد من مباريات الفريق الأخيرة في دوري روشن، لكن القضايا الراهنة دفعته للعودة للانتقادات من جديد.

الاتحاد الدولي "فيفا" وقع مؤخرًا عقوبات على العالمي بسبب الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي جوليانو، لوجود مستحقات مالية متأخرة لهما لدى النادي، وهو ما أغضب الصرامي.

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وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما أشاهد الزيارات"المكوكية"التي يقوم بها قوميز،،جوفينكو،،ولهامسون، و تسجيلات الفيديو التي يرسلها ريفلينو "موسي نضاوي و غيرهم دعماً للهلال، ثم أشاهد الشكاوى المتتالية على نادينا النصر، أعود بالذاكرة لحوار سامي الجابر "سنه ضوئية" و أقتنع بأنه لم يكن حواراً استفزازيًا ؟

"سنين ضوئية" هو تصريح شهير أطلقه سامي الجابر؛ أسطورة الهلال، متحدثًا عن الفارق بين الزعيم والعالمي، أحدث وقتها غضبًا عارمًا في الوسط الرياضي النصراوي.

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