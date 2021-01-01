صدق أو لا تصدق .. هل حقق الاتحاد دوري أبطال آسيا أكثر من الهلال؟

جدال حول الأكثر تتويجًا بدوري أبطال آسيا

جدل كبير تمت إثارته خلال الفترة الماضية، بشأن أكثر فريق سعودي متوج ببطولة دوري أبطال آسيا، هل هو الاتحاد أم الهلال؟، وذلك بعد أن قام الاتحاد الآسيوي بتغيير مسمى البطولة منذ عام 2003.

الهلال هو آخر فريق حقق بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عام 2019، بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني في الدور النهائي، بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين.

الهلال هو الأكثر تتويجًا بالبطولة

وقال الناقد الرياضي محمد الشيخ، عبر برنامج "الدوري مع وليد" الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي هنأ نادي الهلال على البطولة الثالثة لدوري أبطال آسيا، عندما توج بنسخة 2019".

وتابع: "الشكل الجديد للبطولة بدأ عام 2003، ولكن بطولة دوري أبطال آسيا للأندية الأبطال، هي نفس بطولة دوري أبطال آسيا بسماها الحالي، ولكن بتغيير طريقة لعبها والمسمى".

وواصل: "هذا ما قاله الاتحاد الآسيوي وليس رأيي الشخصي، الهلال توج بالبطولة 3 مرات".

الاتحاد هو الأكثر تتويجًا باللقب

ورفض الناقد الرياضي جمال عارف ما ذكره زميله محمد الشيخ، ليرد عليه قائلًا: "هذه معلومة وليس رأي شخصي، دوري أبطال آسيا أقيم عام 2003، وهذا الأمر موجود في الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي".

عارف واصل: "الهلال حقق دوري آسيا للأبطال 3 مرات، ولكن دوري أبطال آسيا مرة واحدة، وحققها الاتحاد مرتين".

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من الأكثر تتويجًا باللقب؟

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن من قبل عن أن نادي الهلال هو الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 3 بطولات، أعوام "1991 و2000 و 2019"، وحل وصيفًا 4 مرات أعوام "1986، 1987، 2014، 2017"، بالتساوي مع فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

بينما حصل الاتحاد على بطولتين عامي 2004 و 2005، وحل وصيفًا مرة واحدة فقط عام 2009، عندما خسر المباراة النهائية أمام فريق بوهانج ستيلرز.

#الدوري_مع_وليد | محمد الشيخ: أنا لا آخذ المعلومة من جمال عارف أنا أخذ من الشيخ سلمان بن إبراهيم وهنأ الهلال على البطولة الثالثة..

جمال عارف: دوري أبطال آسيا بدأ من 2003..#قناة_SBC pic.twitter.com/HmAVFJ7c22 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 29, 2021

الخلاف لا يفسد من الود قضية

ويعد الخلاف بين جمهور الناديين لا يفسد من الود قضية، خاصة وأن الهلال والاتحاد استطاعا أن يشرفا الكرة السعودية على المستوى الآسيوي عبر تاريخه حتى الآن، بتحقيق البطولات.

ولم ينجح أي فريق سعودي آخر في تحقيق اللقب الآسيوي سوى الاتحاد والهلال، وتغيير مسمى البطولة لن يغير هذا الأمر.