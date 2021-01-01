"مينيزس خلق فوضى داخل النصر ولن يقدم شيئًا للنصر"

الروح وحدها لا تكفي لقيادة النصر للانتصارات

يرى الناقد الرياضي جمال عارف، أن المدرب البرازيلي مانو مينيزس، المدير الفني لفريق نادي النصر، لن يستطيع مواكبة كرة القدم الحديثة، وذلك بعد المستوى الذي ظهر به الفريق تحت قيادته.

مينيزس تولى مهمة تدريب فريق نادي النصر، خلفًا للمدرب الكرواتي ألين هورفات، الذي تمت إقالته مؤخرًا، بسبب تذبذب نتائج الفريق الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

جمال عارف قال خلال تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "المدرب البرازيلي لا يمكن أن يقدم عمل ميداني يواكب المرحلة الحالية في كرة القدم الحديثة".

عارف تابع: "في مباراة النصر السابقة أمام الوحدات الأردني، استغربت لأن مانو مينيزس صنع فوضى في الفريق، وكان يوجد فوضى في مراكز اللاعبين داخل الملعب".

الناقد الرياضي تابع: "بالرغم من أن مانو مينيزس كان يعلم جيدًا بأن فريقه يحتاج لنقاط المباراة، ولكنه لعب بطريقة غريبة جدًا، كيف تلعب بهذا الفكر؟ لم يغير شكل الفريق".

وأوضح عارف: "للروح دور مهم، ولكنها لن تستمر طالما لا يوجد عمل فني مميز ودعم من الإدارة، هذا ما يحدث في الاتحاد الآن، هناك عمل واضح من الإدارة والجهاز الفني هناك".

بصق وتصريحات مستفزة .. تصرفات أثارت غضب الجماهير ضد لاعبيها السابقين

واختتم جمال عارف تصريحاته قائلًا: "لا يمكن الاستمرار طالما لا يوجد عمل مميز داخل الملعب، والنصر فاز على السد في المباراة الأولى، والآن لابد من الفوز في المباراة الثانية".

النصر يستعد لمواجهة السد القطري، بالجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث يبحث الفريق السعودي عن الفوز من أجل حسم صدارة المجموعة لصالحه.