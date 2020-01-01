فرصة برشلونة؟ أنباء عن صدام بين ساري وبيانيتش

أوضاع غير جيدة في البيانكونيري

تحدثت أنباء في الإعلام الإيطالي عن صدام بين ماوريتسيو ساري وميراليم بيانيتش بتدريبات يوفنتوس قبل ساعات من مباراة الفريق مع بولونيا لحساب الدوري الإيطالي.

الأجواء في يوفنتوس بالأيام الماضية يشوبها التوتر بعد خسارة الفريق لكأس إيطاليا أمام نابولي، وظهوره بشكل باهت بالمباراتين الملعوبتين لحساب البطولة.

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وذكرت "لا ستامبا" أن اشتباكاً حدث بين اللاعب البوسني ومدربه بتدريبات الفريق هذا المساء استعداداً لمباراة بولونيا غداً، وهي ليست الأولى بين الثنائي.

وسبق وتحدث الإعلام الإيطالي عن صدام بين ساري وبيانيتش بعد انتقادات من قبل الأول للثاني عقب الخسارة من ليون في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال.

وأضاف التقرير أن ساري قرر استبعاد اللاعب من قائمة مباراة بولونيا، أو على الأقل من التشكيل الأساسي، وسيلعب رودريجو بنتانكور أساسياً بدلاً منه.

بيانيتش كان محور حديث الإعلام في الأسابيع الماضية بعد ارتباطه بالدخول في صفقة تبادلية مع برشلونة تضم البرازيلي أرتور ميلو، والصدام مع ساري قد يقود لإعادة فتح الموضوع.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على بولونيا على ملعب "ريناتو دالآرا" لحساب الجولة السابعة والعشرين من السيري آ.