صديقة بوفون ترد على اتهامات شقيقة رونالدو

حرب تصريحات خارج الملعب

ردت إلاريا دي أميكو، صديقة قائد يوفنتوس جيانلويجي بوفون، على هجوم شقيقة نجم الفريق كريستيانو رونالدو على مدرب الفريق ماوريتسيو ساري.

شقيقة النجم البرتغالي كتبت منشوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاجمت فيه المدير الفني وحملته مسؤولية خسارة يوفنتوس نهائي الكأس على يد نابولي.

الرد جاء عبر دي أميكو، صديقة بوفون ومقدمة البرامج الرياضية الشهيرة في "سكاي"، وذلك في إطار حديث مع "راديو 1" انتقدت فيه بشكل غير مباشرة تصريحات شقيقة اللاعب.

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وقالت دي أميكو: "أنا أنتمي للمدرسة القديمة، العائلة، الزوجة، والأشقاء لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعية لأن بعد ذلك الأزواج والأشقاء لا يعجبهم الأمر".

وأضافت: "إذا كنت لاعباً لكرة القدم سأحب أن أعبر عن رأيي، ولكن لن أحب فكرة أن يتحدث عني جيجي أو والدتي مثلاً، العائلة لا يجب أن تتحول لمعلق".

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بوفون نصب نفسه نجماً في المباراة النهائية بين ناديه ونابولي رغم خسارة يوفنتوس، وذلك بتصدياته أثناء المباراة التي حالت دون اهتزاز شباكه في أكثر من فرصة خطيرة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل يوفنتوس، ساري، أو رونالدو على التصريحات التي خرجت من قبل شقيقة النجم البرتغالي وأثارت جدلاً كبيراً الأيام الماضية.