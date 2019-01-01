صحيفة الرياضية: رينار المدرب الجديد لمنتخب السعودية

الأمر أصبح رسميًا حسب الصحيفة السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن هيرفي رينار أصبح رسميًا المدرب الجديد للمنتخب السعودي.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن المدرب الفرنسي وقع عقود تدريبه للأخضر، ويمتد العقد لعامين ونصف تقريبًا، أي حتى نهاية كأس العالم 2022 في قطر.

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وأوضحت الرياضية في تقريرها الخاص أن مصادر من الاتحاد السعودي أكدوا لها انتهاء المفاوضات بين الاتحاد والمدرب الفرنسي بنجاح، وأن المركز الإعلامي يُعد حاليًا فيديو ترحيبي بالمدرب سيظهر للنور مع الإعلان عن التعاقد خلال اليومين القادمين.

يُذكر أن رينار كان قد رحل عن تدريب المغرب قبل عدة أيام، وقد كشف في تصريحات أخيرة أنه اتخذ قرار الرحيل بعد نهائيات كأس العالم 2018 لكنه اتفق مع رئيس الاتحاد المغربي على البقاء حتى نهاية كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.

وقد خرج منتخب أسود الأطلس من ثمن نهائي البطولة بعد الخسارة أمام بنين بركلات الجزاء الترجيحية، رغم أن الفريق حقق 3 انتصارات في الدور الأول.

ويستعد الأخضر حاليًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا في العراق ويقوده فنيًا المدرب السعودي يوسف عنبر، وسيخوض البطولة باللاعبين البدلاء والشباب.