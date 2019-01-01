كينو يفتتح مبارياته مع الجزيرة بالهاتريك

مباراة ودية لكن جرعة كبيرة من الثقة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

افتتح الجناح البرازيلي كينو سجل مبارياته مع فريقه الجديد "الجزيرة" بإحراز الهاتريك في المباراة الودية أمام فريق درييل الهولندي.

وخاض الجزيرة مباراة ودية ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد في الإمارات، وتغلب على فريق درييل بعشرة أهداف دون رد في هولندا.

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وكان كينو قد انضم للجزيرة من بيراميدز المصري لمدة موسم واحد بالإعارة، ووصل اللاعب لمعسكر فريقه في هولندا يوم الأحد الماضي، وانضم لزملائه في التدريبات الجماعية بعد يوم واحد.

وقد بدأ صاحب الـ29 عامًا مباراة اليوم مع الجزيرة، وتمكن من إحراز 3 أهداف "هاتريك"، وأضاف كلًا من خلفان مبارك ومحمد خالد 4 أهداف بالمناصفة، فيما سجل فيصل المطروشي وبدر الشبيبي هدفين وجاء الهدف العاشر بالنيران الصديقة.

يُذكر أن قرعة دور الـ32 من البطولة العربية التي سُحبت اليوم في العاصمة المغربية الرباط أوقعت الجزيرة مع فريق النصر العماني.