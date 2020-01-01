صحفي: من يرى حمد الله أفضل من جوميس ليس عاقلًا

من الأفضل حمد الله أم جوميس؟

يرى الصحفي الرياضي عايد العليوي، أن بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، أفضل من المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق نادي النصر، رافضًا مقولة ان حمد الله أفضل من جوميس.

العليوي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها:

"لا يمكن لشخص عقلاني أن يفضل حمد الله على جوميس، جوميس ساهم بحصول الهلال على دوري أبطال آسيا، الذي لم يحققه النصر منذ تأسيسه!".

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عايد العليوي تابع: "نعم حمد الله لاعب مميز، لكن لم يقدم لفريقه ربع ما قدمه جوميس للهلال".

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ورد عليه بعض متابعيه، مدافعين عن حمد الله، مؤكدين على أن الأرقام في صالح المهاجم المغربي، وهي التي تجعله الأفضل بالدوري السعودي حاليًا.

وحصل حمد الله على لقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، كما يتصدر حاليًا قائمة هدافي الدوري خلال الوقت الحالي برصيد 18 نقطة.

وكان الهلال قد توج ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني، في نهائي البطولة القارية الموسم الماضي.