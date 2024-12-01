ماذا قال الصحفي الإسباني؟

استنكر الصحفي خوان إيجناسيو أوتشوا حصول النجم الفرنسي كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد وخيتافي بالدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفًا في الفوز (2-0) مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 15 من الليجا، بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38، ليعزز تقدم فريقه، بعدما أحرز جود بيلينجهام الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وقال إيجناسيو، في تحليل المباراة لصحيفة "ماركا": "يجب أن يكون مبابي متفاجئًا لحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، عقب صافرة النهاية، هناك من يستحقها أكثر منه".

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وأضاف: "ليس عليك سوى مشاهدة لغة جسده، لتدرك أن الفرنسي ليس في حالته الطبيعية، قبل عامين كان سيغادر البرنابيو (في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بدوري الأبطال) ومعه حقيبة مليئة بالأهداف، الآن يسجل هدفًا واحدًا وبصعوبة".

وواصل: "الأمر الجيد لمبابي، أنه أتيحت له الفرص وسجل هدفًا رائعًا، لكن الأمر السيئ هو أنه فشل في تسجيل الأهداف بنقص ثقة مخيف، حتى أنه منح ركلات الجزاء (لزملائه)، الأولى تركها لبيلينجهام، والثانية كان سيمنحها لرودريجو، لولا أن تقنية الفيديو ألغتها".

وختم: "ريال مدريد لم يوقع مع مبابي، كي يوزع ركلات الجزاء على زملائه، بل ليسجل 50 هدفًا في الموسم مثل كريستيانو رونالدو، لحسن حظه، يمنحه جمهور البرنابيو صبرًا لا نهائيًا غير مسبوق مع أي نجم آخر، حتى أنهم صفقوا له عندما أضاع هدفًا (والمرمى خالٍ بعد مراوغة الحارس)".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، علمًا بأن الميرنجي له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، ما يضعه في الصدارة (حال الفوز).