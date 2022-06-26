صحفي إيطالي يزف بشرى للنصراويين: صفقة أوسبينا تمت بالفعل

الحارس الكولومبي رفض تجديد عقده مع نابولي

أتت اعتراضات جمهور النصر السعودي على صفقة المصري محمد أبو جبل؛ حارس الزمالك ومنتخب مصر، بثمارها، وسيبدأ العالمي الميركاتو الصيفي بصفقة من العيار الثقيل.

سوق الانتقالات الصيفية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من المقرر أن يبدأ في 28 من يونيو الجاري، على أن ينتهي في 31 من أغسطس المقبل.

أبو جبل مرفوض بالنصر:

خلال الميركاتو الشتوي الماضي، انتشرت بشكل واسع أنباء حصول العالمي على توقيع جاباسكي، بعد تألقه اللافت للنظر مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وقتها أبو جبل شارك في البطولة بعد تعرض الحارس الأساسي محمد الشناوي للإصابة، ليتألق جاباسكي بشكل رائع، ويقود الفراعنة للنهائي، قبل أن يخسروا في ركلات الترجيح أمام منتخب السنغال.

لكن عقب البطولة الإفريقية، تراجع مستوى الحارس بشكل كبير مع الزمالك، في ظل انشغاله بأزمة تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ورفضه التجديد، للاختلاف حول الأمور المالية.

هذا التراجع تسبب في حملات نصراوية ضده، مطالبة الإدارة بالبحث عن حارس من الدوريات الأوروبية، وفسخ عقد أبو جبل.

بحسب التقارير حاليًا فإن إدارة النصر تبحث عن عرض للحارس المصري لإعارته أو ببيعه نهائيًا، تجنبًا لغضب الجماهير.

أوسبينا نصراوي:

أمام كل هذه الاعتراضات الجماهيرية، تحركت إدارة النصر بالفعل للبحث عن حارس أفضل من أبو جبل، ويبدو أنها نجحت في مهمتها.

وفقًا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي فإن الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس مرمى نابولي الإيطالي، وافق بالفعل على عرض النصر، ورفض تجديد عقده مع ناديه.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن المفاوضات التي بدأت بين الطرفين في يناير، انتهت بالفعل، وتم توقيع العقود، ليمثل أوسبينا النصر بدايةً من الموسم المقبل.

🚨✅ DONE DEAL: David #Ospina will be a new #AlNasr player. The 🇨🇴 goalkeeper - who won't reniew with #Napoli - has decided to accept the proposal of the 🇸🇦 club. 🤝



📌 As reported in exclusive, the talks between the parties have been going on since January. Said, done! 🐓⚽ https://t.co/3HXlfWwH3b pic.twitter.com/CHC0Sdpgix — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 26, 2022

ماذا قدم أوسبينا مع نابولي؟

الكولومبي صاحب الـ33 عامًا كان قد انضم للنادي الإيطالي في صيف 2018 على سبيل الإعارة قادمًا من آرسنال الإنجليزي، قبل أن يتم شراؤه نهائيًا في صيف 2019.

ودخل أوسبينا الفترة الحرة في عقده مع نابولي في يناير الماضي، لكن لم تفلح محاولات ناديه لتجديد عقده.

خلال الموسم المنقضي، شارك الكولومبي في 33 مباراة مع نابولي في مختلف البطولات، استقبل خلالها 28 لاعبًا، وخرج بشباك نظيفة من 13 مباراة.

وبشكل عام، خاض أوسبينا 103 مباريات مع نابولي، استقبلت شباكه خلالها 96 هدفًا، ولم يستقبل أي أهداف خلال 39 مباراة.

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