عروض أمريكا الجنوبية تُخلص النصر من فونيس موري

أخيرًا النصر سيتخلص من موري

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر اقترب من التخلص من المدافع الأرجنتيني فونيس موري خلال الفترة المقبلة، بعدما فشل اللاعب في تقديم أوراق اعتماده طوال الموسم.

موري يقترب من الرحيل عن النصر

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، على أن إدارة نادي النصر تسعى لتسويق عقد الأرجنتيني موري خلال الفترة الحالية، من أجل التخلص منه بعدما فشل في تقديم أوراق العتماده.

وأضافت الصحيفة أن هناك اهتمامًا من أندية بالأرجنتين وبعض دول قارة أمريكا الجنوبية بالمدافع موري، وهو الأمر الذي يشير إلى اقتراب رحيله.

ويتبقى في عقد فونيس موري موسم واحد، حيث انضم لصفوف النصر خلال صيف 2021 قادمًا من فياريال الإسباني.

لماذا يريد النصر التخلص من موري

لم ينجح موري في تقديم المستوى المنتظر منه، الأمر الذي تسبب في غضب جماهيري بسبب التعاقد معه، وحاول النصر تسويقه في فترة الانتقالات الشتوية ولكنه لم ينجح.

ويريد النصر التخلص من خدمات فونيس قبل بداية الموسم الجديد 2022-2023، وذلك لإيجاد بديلًا له، وتدعيم الصفوف من أجل عودته لمنصات التتويج.

وخرج النصر من موسم 2021-2022 بدون الحصول على أي بطولة، لتتخذ الإدارة برئاسة مسلي آل معمر، قرارًا بالاستغناء عن عدد من اللاعبين والتعاقد مع آخرين.

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