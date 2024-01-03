صبي صغير ضائع.. هجوم كاسح على مبابي من أسطورة فرنسا

"آمل أن يغادر من أعماق قلبي"، هكذا تحدث كريستوف دوجاري أسطورة الكرة الفرنسية السابق، عن مستقبل كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ، علمًا بأنه ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال جوجاري، في تصريح لشبكة RMC Sport: "إنه صبي صغير ضائع، أعتقد أن مبابي يعاني من الركود اليوم. آمل أن يغادر من أعماق قلبي".

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وأضاف: "يفتقر إلى القوة والشخصية، ويختفي من المباريات كثيرا. لقد أراد السلطة المطلقة، وتشعر أنه صبي صغير، لديك انطباع بأن البدلة كبيرة جدًا عليه، أشعر أنه ضائع بعض الشيء".

وسجل مبابي 21 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات، خلال 22 مباراة، بينما قدم تمريرتين حاسمتين، علمًا بأنه يتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي (18).