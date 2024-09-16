في فشل عدة مرات..

أشعل صانع المحتوى الإسباني الشهير " TheGrefg" الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما فعله في قميص ريال مدريد الجديد.

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ونشر " TheGrefg" مقطع فيديو يظهر حصوله على قميص ريال مدريد الجديد، والذي يحمل الرقم 10، لكن دون اسم لوكا مودريتش، بل فاجأ الجميع باسم الأسطورة "ميسي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن صانع المحتوى العاشق لبرشلونة حاول فعل ذلك من خلال متجر ريال مدريد، لكنه لم يتمكن من ذلك (عملية غير ناجحة).

وأوضح أنه "وجد ثغرة مكنته من فعل ذلك، حيث فصل كل حرف بمسافة (M E S S I)، وهو أمر سمح له بتنفيذ طلب الشراء، قبل أن يتدارك القائمون على متجر ريال مدريد الأمر، فألغى الطلب وأعيد المبلغ المدفوع إلى حسابه.

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لفت "TheGrefg" إلى أنه نجح أخيرًا عن طريق شراء القميص من المتجر الرسمي للنادي بالرقم فقط، قبل أن يلجأ لمتجر آخر (غير رسمي) لوضع اسم المهاجم الأرجنتيني الأسطوري.