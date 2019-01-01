صامويل إيتو يبدأ في دراسة إدارة الأعمال في جامعة هارفارد

المهاجم الكاميروني يرغب في تنمية شركته الجديدة

أعلن المهاجم الكاميروني السابق صامويل إيتو، قبوله في جامعة هارفارد الأمريكية لدراسة إدارة الأعمال.

مهاجم برشلونة وإنتر السابق، يرغب في دراسة مجال إدارة الأعمال لتطوير شركة المراهنات التي أطلقها في بلده الأم تحت اسم Beto'o.

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وكتب إيتو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "عندما تكون لاعب كرة قدم، فإنك تدفع للآخرين لإدارة أعمالك".

وواصل: "ولكن عندما يكون الأمر متروكاً لك، فإنك تسعى إلى اكتساب مهارات جديدة، لذا قررت استئناف دراستي، وتعلم إدارة الأعمال".

وتابع: "سأبدأ في يناير القادم، وسأستمر في بوسطن لمدة عام تقريباً، لن يكون الأمر سهلاً، ولكن هذا سيسمح لي بتنمية شركتي مع مجموعة من الشباب الأفارقة لتحسين حياة الناس اليومية".

جدير بالذكر أن إيتو صاحب الـ 38 عاماً، لن يكون اللاعب الأول الذي يلتحق بالجامعة المرموقة، قد سبقه لاعبين مثل جيرارد بيكيه وكاكا وفان دير سار.