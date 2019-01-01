ميسي يستعد للتتويج بالكرة الذهبية السادسة بعد إبلاغه بالفوز بها

ليونيل ميسي يسمع خبر تتويجه بالكرة الذهبية السادسة من قبل مجلة "فرانس فوتبول" قبل أسبوع من الإعلان الرسمي عن الجائزة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة قد علم بحصوله على جائزة الكرة الذهبية بالفعل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن فريق مجلة "فرانس فوتبول" تواجد مع اللاعب بالأمس من أجل اخباره بالأمر وإجراء حوارًا معه.

وسيسافر ميسي مع أسرته وأصدقائه للعاصمة الفرنسية باريس الأسبوع المقبل من أجل التتويج بالجائزة المرشح لها والتي ستكون السادسة له في مسيرته الكروية.

وأشارت تقارير عديدة أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان بالرغم من كونه غير مرشح للجائزة إلا أنه سيتواجد بالحفل من أجل الاحتفال مع صديقه الأرجنتيني بها.

وتواصلت الصحيفة مع أحد الأشخاص المقربين من ميسي ورفض نفي أو تأكيد الواقعة، لكن الصحفي فرانسيس أجيلار أكد الأنباء بشكل قاطع.

وكان التصويت فيما يخص جائزة الكرة الذهبية قد أغلق يوم التاسع من نوفمبر الجاري بوجود الثلاثي ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو على رأس الترشيحات.

وحصل النجم الأرجنتيني على جوائر أعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١ و٢٠١٢ بشكل متتالي قبل أن يغيب لفترة ويحصل على لقب ٢٠١٥.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي كان قد قدم موسمًا مذهلًا على المستوى الفردي مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين لكن لم يتوج سوى بلقب الدوري الإسباني.