بعد كهربا .. إصابة لاعب آخر بفيروس كورونا بالنادي الأهلي

تعرف على الإصابة الجديدة بين لاعبي الأهلي بفيروس كورونا.

أعلن النادي الأهلي، عن إصابة لاعب آخر في صفوفه بفيروس كورونا، بعد الإعلان عن إصابة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق أمس الخميس.

كهربا أعلن أمس الخميس، عن إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها، حيث يخضع حاليًا للبرنامج العلاجي وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، من أجل العودة مجددًا إلى الملاعب.

وقال الأهلي عبر بيان رسمي، أن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت إيجابية، حيث يخضع لبرنامج علاجي وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

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وأضاف الأهلي أن صالح جمعة هو الحالة الثانية بصفوف الفريق الأحمر خلال الوقت الحالي، بجانب زميله محمود عبد المنعم كهربا الذي أعلن إصابته أمس.

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ومن المقرر أن يخضع صالح جمعة لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، من أجل معرفة تطورات حالته الصحية، ومتابعته بشكل دقيق.

الأهلي سيواجه فريق أبوقير للأسمدة مساء غدًا السبت، في دور الربع نهائي ببطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك مساء يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.