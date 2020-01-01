رسميًا .. الاتحاد الإفريقي يعلن إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بالقاهرة

الاتحاد الإفريقي يستقر على مكان إقامة كأس السوبر.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إقامة النسخة الجديدة التاسعة والعشرين من بطولة كأس السوبر الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الدوحة عاصمة قطر.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في وقت سابق، عن إقامة نسختي 2019 و2020 من بطولة كأس السوبر الإفريقي في قطر، قبل أن يتخذ "كاف" قرارًا بإقامته بالقاهرة.

وتحدد الطرف الأول لمباراة كأس السوبر الإفريقي وهو فريق نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية، بينما يتحدد الطرف الثاني يوم الجمعة المقبل، عندما يواجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المزيد من الفرق

ووفقًا لما ذكره الاتحاد الإفريقي عبر موقع الرسمي، فإن كأس السوبر الإفريقي ستقام في القاهرة، بعد التنسيق مع الاتحاد القطري، على عدم إقامة البطولة في قطر، بعدما كان مقررًا لها في أغسطس الماضي.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وجاء نص البيان الذي نشره الاتحاد الإفريقي عبر موقعه كالآتي:

بناءً على التنسيق المشترك بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية فقد تقرر عدم إقامة كأس السوبر 2020 في دولة قطر والتي كانت مقررة في الفترة ما بين 14-16 أغسطس 2020.

كأس السوبر ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من مباراة واحدة تقام في بلد الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال، عادة ما تجمع المباراة الفائز بلقب دوري الأبطال مع الفائز بلقب كأس الكونفدرالية، حيث ستقام النسخة 29 من كأس السوبر 2020 في القاهرة.

وقال سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم: "نحن سعداء للتوصل إلى هذا الاتفاق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشان استضافة كأس السوبر الافريقي، ويجب أن نمنح أنفسنا الوقت المناسب لكي نجعل منه حدثًا لا يُنسى وفقًا لسجلنا الحافل في تنظيم البطولات على جميع الاصعدة والمستويات، وبناءً على رزنامة الأحداث الرياضية سواء على المستوى الإفريقي أو القطري لإقامة نسخة استثنائية أخرى لهذه البطولة في دولة قطر إن شاء الله".

من جانبه، أعرب أحمد أحمد رئيس كاف عن "امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم، وكذلك لسلطات الدولة، على التزامهم المستمر إلى جانب كاف، وعلى الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها، بالفعل يواصل كاف العمل بشكل وثيق مع الاتحاد المضيف من أجل إنجاح كأس السوبر 2020".

سيواصل كاف والاتحاد القطري لكرة القدم عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة خلال الفترة القادمة من أجل التعرف في أسرع وقت ممكن على أي مؤشر ذي صلة بعودة هذا الحدث إلى الدوحة وبناء على رزنامة المسابقات بين الجانبين.