صافرات استهجان وهجوم شرس .. بيلينجهام يدفع ثمن كلماته القاسية ضد ليفربول

ماذا فعل الإنجليزي لكل ذلك؟

تعرض الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، إلى هجوم حاد وصافرات استهجان من جماهير ليفربول، خلال مواجهة الفريقين الليلة بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد على ملعب "آنفيلد"، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكلما لمس بيلينجهام الكرة في ملعب "الآنفيلد" أطلقت جماهير الريدز صافرات استهجان وأطلقت هتافات معادية للنجم الإنجليزي، بسبب تصريحاته في المؤتمر الصحفي للقاء، عندما سئل عن مفاوضاته السابقة مع ليفربول.

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وكان بيلينجهام قد تحدث عن هذه المفاوضات، قائلًا: "ليفربول حاول التعاقد معي عندما كنت في دورتموند؟ لم يكن الأمر قريبًا كما قيل، كانت هناك محادثات مع دورتموند، وقد فعلت ذلك مع العديد من الأندية. عندما يتصل بك ريال مدريد ينتهي الأمر، هذا ليس تقليلًا من الآخرين، لكن مدريد في مستوى آخر".

كما نال النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد جانبًا من الهتافات المضادة والصافرات، وأوضح أحد مشجعي الملكي على منصة "X: "مشجعو ليفربول يطلقون صيحات الاستهجان ضد بيلينجهام ومبابي لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف التوقيع معهما".

وهناك مشجع آخر اتخذ وجهة نظر مختلفة، قليلاً وقال: "إنهم يطلقون صيحات الاستهجان ضد بيلينجهام لأنه قد يكون أحد الأسباب التي تجعل ترينت ينتقل إلى ريال مدريد (إنهما صديقان حميمان)".

ويدخل ليفربول اللقاء وعينه على تحقيق الفوز لاستعادة صدارة الترتيب العام لمرحلة الدوري بدوري الأبطال، حيث أنه الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة (12 نقطة من 4 انتصارات).

في المقابل، يخوض ريال مدريد المباراة في ظروف صعبة، حيث يقبع في المركز 21 بـ6 نقاط، من انتصارين وهزيمتين، بينما يغيب عنه كل من فينيسيوس جونيور وديفيد ألابا وأوريلين تشواميني ورودريجو، ويفتقد الثنائي داني كارباخال وإيدير ميليتاو لنهاية الموسم، بسبب إصابتهما في الرباط الصليبي الأمامي.