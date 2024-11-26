بيلينجهام: والدتي لم تغادر منزلها طوال الصيف، وقلة أهدافي سببها مبابي!

لاعب الوسط الإنجليزي تحدث عن فترته الصعبة بعد اليورو

رفض جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد، الحديث عن التكهنات المُحيطة بمواطنه ألكساندر آرنولد مدافع ليفربول، حول إمكانية انتقاله للنادي الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم.

عقد آرنولد مع ليفربول ينتهي في يونيو 2025، ولا يوجد أي حديث حول عقد جديد حتى الآن، وسط اهتمام قوي من ريال بالحصول على خدماته، وهو الأمر الذي تحدث عنه بيلينجهام، قبل مواجهة الميرينجي مع الريدز، غدًا، الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيلينجهام عن زميله في منتخب إنجلترا:"إنه صديق عظيم وأتمنى له الأفضل، لكن ليس من الاحترام أن تأتي إلى منزله وتتحدث عن وضعه ومستقبله".

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وعن حالته المزاجية:"الشيء الوحيد الذي أفتقده هو التسجيل، في الوقت الحالي لا أتلقى نفس المعاملة الجيدة التي شاهدتها في الماضي، ألقوا اللوم علي في المباراة النهائية لليورو، لكني لم أفقد ابتسامتي أبدًا في ريال مدريد، أنا أكثر شخص محظوظ لأنني ألعب لهذا النادي ولمنتخب إنجلترا".

وواصل حديثه:"الضغط ليس مشكلة، التوقعات مرتفعة مع ريال مدريد والمنتخب، بدا الأمر وكأن العالم ينهار على رأسي، لم تعجبني بعض الأشياء بعد اليورو، البعض تجاوز خطوط الاحترام أثناء تواجدي مع عائلتي، وجعلت الأمور شخصية مع الصحافة لأن والدتي لم ترغب في الخروج من المنزل طوال الصيف".

موقفه بعد قدوم مبابي:"لقد غادر لاعبون ووصل آخرون، ورغم كل ذلك، أظهرت أنني أستطيع اللعب في مراكز مختلفة بسبب تعدد مهاراتي، لست قلقًا بشأن مكان اللعب، أريد فقط المساعد ونسعى للفوز بالمباريات، مبابي تلقى انتقادات مبالغ فيها للغاية وأنا مقتنع أنه سيتألق معنا".

وعن خسائر الفريق هذا الموسم:"هناك الكثير من الحديث عن ذلك، لقد عانينا من الإصابات وتحملنا الأمر، لدي ثقة كبيرة في الفريق، وغدًا سيكون اختبارًا مهمًا لنا، لأننا سنلعب أمام أحد أفضل الفرق في العالم".

إمكانية انتقاله إلى ليفربول قبل اختيار ريال مدريد:"لقد أجريت محادثات مع العديد من الأندية، دورتموند أعطاني الإذن للقيام بذلك، لم أكن قريبًا من ليفربول، وعندما يتصل بك ريال مدريد تكون هناك اهتزازات في جميع أنحاء المنزل، الفرق الأخرى ليست سيئة، ولكن هذا النادي في مستوى آخر".

عدم تسجيله العديد من الأهداف مقارنة بالموسم الماضي:"وصلت إلى ريال مدريد مع رحيل بنزيما، كان أحد أفضل الهدافين وكان علينا سد فراغه، الآن وقعنا مع مبابي، واحد من أفضل اللاعبين في جيله، وهو ما تسبب في تغييري دوري لكني أريد التسجيل أيضًا".

الكرة الذهبية والجدل حول فينيسيوس جونيور:"دوري أبطال أوروبا كان بمثابة الكرة الذهبية لنا، إنه اعتراف بأننا أفضل فريق في أوروبا، فينيسيوس جونيور كان يستحقها، رودري لاعب كبير ولكن فيني كان الأفضل".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الخامسة، حيث يمتلك 12 نقطة من 4 انتصارات، بينما جميع ريال 6 نقاط من هزيمتين وانتصارين.