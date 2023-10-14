صاحب واقعة البصق على ميسي: "تلقيت تهديدات على شيء لم أرتكبه!"

هل فعلًا ظلمه الكل؟

تحدث الباراجوايني توني سانابريا لاعب منتخب بلاده عن الواقعة التي ذاع صيتها خلال الأيام الماضية والمتعلقة ببصقه المحتمل على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

والتقى الأرجنتين وباراجواي في الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفاز رفاق ميسي بهدف للا شيء.

وأظهرت بعض اللقطات واقعة فيها احتمال بصق من سانابريا على ميسي دون أن يلحظ الأخير، الذي رفض بدوره التعقيب على الواقعة "حتى لا يعطيها أهمية".

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ولذلك أعرب اللاعب الباراجواياني في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حزنه لانتشار تلك الصور، قائلًا إنه لم يقصد أبدًا توجيه أي شيء ناحية ميسي.

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وقال: "أشعر بأنني مضطر للخروج وإنكار ما حدث الليلة الماضية.. من أجل الحقيقة البسيطة المتمثلة في رؤية عائلتي متأثرة وبسبب التهديدات المتعددة على حدث لم يحدث أبدًا"

وأردف: "لن أفعل أي شيء أبدًا من هذا القبيل، أتعامل مع أي زميل أو أي شخص شخص من باب الاحترام. ما هو المثال الذي سأعطيه لبناتي إذا ارتكبت فعلًا كهذا؟ أنصحكم بمشاهدة جميع الصور".